Apartmanda dehşete düşüren mutfak tüpü patlaması kameraya yansıdı
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Apartmanda dehşete düşüren mutfak tüpü patlaması kameraya yansıdı

Apartmanda dehşete düşüren mutfak tüpü patlaması kameraya yansıdı
30.04.2020 18:52 | Son Güncelleme: 30.04.2020 18:53

Muğla'nın Milas ilçesinde bir apartmanın en üst katında çıkan yangında mutfak tüpü patladı.

Muğla'nın Milas ilçesinde bir apartmanın en üst katında çıkan yangında mutfak tüpü patladı. Dehşete düşüren patlama anı anbean kameraya yansıdı.

Yangın, Milas ilçesi Halilbey Bulvarı'nda bir apartmanın en üst katında bu sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde yaşayan Ayşe Bilge mutfakta çay yapmak için ocağı yakmaya çalıştığı sırada tüp alev aldı. Çıkan yangın üzerine Bilge, komşularından yardım istedi. Evin içerisine giren komşuları durumun tehlikeli olduğunu fark ederek Ayşe Bilge'yi de alarak evden dışarı çıktı. Bilge ve komşularının evi boşaltmasının ardından ise alev alan tüp bomba gibi patladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekipleri, Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahaleyle ikametteki yangın söndürüldü.

Apartmanda meydana gelen patlamada alevler pencerelerden dışarı çıktı, korku dolu anlar vatandaş kamerasına yansıdı. Mutfak tüpünün patlama anını çeken vatandaş bile büyük panik yaşadı. Mahallede büyük bir korku ve panik yaşandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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