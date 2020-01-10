Apartmanda çıkan yangında bir daire kullanılamaz hale geldi
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Apartmanda çıkan yangında bir daire kullanılamaz hale geldi

İzmir'in Bornova ilçesinde bir dairede çıkan yangın hasara neden oldu.

10.01.2020 22:41 | Son Güncelleme: 10.01.2020 22:43
Apartmanda çıkan yangında bir daire kullanılamaz hale geldi

'in ilçesinde bir dairede çıkan yangın hasara neden oldu.

4357 Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın en üst katından dumanlar yükseldiğini görenler itfaiyeye verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Dairenin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Apartmanda çıkan yangında bir daire kullanılamaz hale geldi
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