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Apartmanda çıkan yangın vatandaşları sokağa döktü

Apartmanda çıkan yangın vatandaşları sokağa döktü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir apartmanın 1. katında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü.

KONYAALTI, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir apartmanın 1. katında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü. Yangında daire kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 22.00 sırasında Uluç Mahallesi 1131 Sokak üzerindeki 3 katlı bir apartmanın 1. kat dairesinde çıktı. Yasin Doğan'ın kiracı olarak yaşadığı daireden dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İçeride birinin olduğu bilgisi üzerine bölgeye itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tüm daireyi saran yangını itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik bir çalışma sonucu söndürdü. Yangın binadakiler dahil tüm mahalleliyi sokağa döktü. Vatandaşlar endişeli gözlerle yangını izledi. Yangında daire kullanılamaz hale geldi. Ev sahibi Yasin Doğan'ın ise dışarıda olduğu belirlendi. İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için daire içinde inceleme yaptı.

Yanan dairenin karşısındaki Hasan Kayıbaki, "Gürültü ve bağırmalar oldu dışarı çıktık. Kendimizi sokağa zor alttık. Eve pencereden bir baktık yanıyordu. Bende yeni taşınmıştım binaya" dedi. - ANTALYA

Apartmanda çıkan yangın vatandaşları sokağa döktü

Apartmanda çıkan yangın vatandaşları sokağa döktü

Apartmanda çıkan yangın vatandaşları sokağa döktü

Apartmanda çıkan yangın vatandaşları sokağa döktü

Apartmanda çıkan yangın vatandaşları sokağa döktü

Apartmanda çıkan yangın vatandaşları sokağa döktü

Apartmanda çıkan yangın vatandaşları sokağa döktü

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