23.10.2019 21:17

Apartmanda çıkan yangın, otele sıçrayınca müşteriler panik yaşadı

BURSA'da yıkılma tehlikesi bulunan ve kısa bir süre önce tahliye edilen 5 katlı bir apratmanda çıkan yangın, bitişiğinde bulunan otele sıçradı. Alevlerin sıçradığı otelde konaklayan ve büyük korku yaşayan 15 kişi tahliye edilirken, yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Ortapazar Caddesi'nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Yıkılma tehlikesi nedeniyle bulunan ve kısa bir süre önce tahliye edilen 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede yayılan yangın alevler, apartmanın bitişiğinde bulunan otele sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Alevlerin sıçradığı otelde konaklayan ve büyük korku yaşayan 15 kişi, polis ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla tahliye edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, Bursagaz ekipleri de tedbir amaçlı bölgedeki doğalgaz akışını kesti. Otelden tahliye edilen müşteriler, endişeli bakışlarla yangını izledi. İtfaiye ekibinin müdahalesi ile yangın, 1 saatte söndürüldü. Tahliye edilen apartmanda büyük hasar oluşurken otele ait 2 oda zarar gördü.

Yangının çekış nedeninin sbelirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA