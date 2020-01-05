Apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Haberler » 3. Sayfa » Apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Haberler

Apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde apartmanda çıkan ve kısa süreli paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

05.01.2020 15:39 | Son Güncelleme: 05.01.2020 15:45
Apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

'nın ilçesinde apartmanda çıkan ve kısa süreli paniğe neden olan yangın ekiplerince söndürüldü.


Yangın, Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın bodrum katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, ve polis ekipleri sevk edildi.


İtfaiye erlerince müdahale edilen yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen bazı apartman sakinlerine ise olay yerinde sağlık ekiplerince müdahale edildi.


Konu ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler