Apartmanda ayakkabı hırsızlığı kamerada

PAMUKKALE, DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde 2 kişinin girdikleri apartmanda kapı önündeki ayakkabıları çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Pamukkale ilçesi Fesleğen Mahallesi'nde bugün saat 02.00 sıralarında kapısı açık bırakılan apartmana giren 2 kişi, katları dolaşarak kapı önlerini kontrol etti. Bir daire kapısının önünde buldukları bir çift ayakkabıyı çalan şüpheliler, çıkışta, merdiven demirlerine kilitli olan iki bisikleti de çalmaya kalkıştı. Ancak kilitleri açamayan 2 şüpheli, apartmandan çıkıp uzaklaştı. Yaşanan o anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.Polis, olayın ardından eşkalleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.