Apartmanda Aidat Ödemeyenlere "İlginç Yaptırım"

Adana'da bir apartman yöneticisi, aidatlarını ödemeyen sakinlerin faydalanamaması amacıyla asansöre şifreli bir sistem yaptırdı.

Merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi İsmet Atlı Bulvarı'ndaki 8 katlı bir apartmanın yöneticisi, aylık 50 lira olan aidatı ödemeyen sakinler için ilginç bir "yaptırım" kararı aldı.

Yönetici, aidatı ödemeyenlerin asansörü kullanmaması amacıyla, asansör kabininin içine şifreyle çalışan bir sistem yaptırdı. Şifreyi de aidatını ödemeyen apartman sakinleriyle paylaşmadı.

Apartmanın girişindeki panoya yöneticinin astığı iddia edilen uyarı yazısında, "Apartmanımızın genel giderleri aidatla ödendiği için, aidat ödemeyen sakinlerin asansörü kullanması sınırlandırılmış, asansör şifreyle kullanıma açılmıştır. Şifreyi bilmeyenler lütfen asansörü meşgul etmesinler." ifadeleri dikkati çekti.

"Yasal işlemlere başlayacağız"

Apartmanın 8'inci katında oturan Serap Uçar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 2,5 yıldır eşiyle burada ikamet ettiklerini söyledi.

İlk geldikleri günden bu yana yöneticiyle sıkıntı yaşadıklarını iddia eden Uçar, elektrikle, istinat duvarıyla, gelir-gider tablosuyla, temizlikle ilgili problemlerle karşı karşıya kaldıklarını anlattı.

Uçar, geçmişte aidatları ödediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Gelir-gider tablosu belgesini göstermedikleri ve diğer sıkıntılardan dolayı biz aidatları ödememeye başladık. Daha sonra aidat ödemediğimiz için bu durumla karşı karşıya kaldık. Asansöre şifrelendirme yapıldı. Biz son katta oturduğumuz için mağdur olduk. Çalışan insanlar olduğumuz için her sabah, her akşam iniş-çıkışlarımız mevcut. Bu, asansör yönetmeliğine de aykırı bir durum. Yöneticinin asansörü 7 gün 24 saat çalışır vaziyette bulundurması gerekiyor. Herhangi bir kısıtlayıcı önlem de alamaz bu konuda. Kendisi şifre yaptırdı. Şifreyi talep ettik ama vermeyeceğini söyledi. Bu asansörü denetleyen firmanın sahibiyle de görüştük. Kendisi bize, 'Size şifrenin veya kartın verilmemesi mümkün değil, biz bunu bütün katlara tanımladık. Yöneticinin size bunu vermesi gerekiyor. Bize de bunu yaptıracağını söylerken apartmanın genel güvenliği için yaptırdığını söyledi.' dedi. Panoya astığı yazıda da gördünüz. Burada mağdur olan biziz. 'Meşgul etmeyin' yazmış, zaten kullanamıyoruz ve meşgul etmiyoruz."

Asansörün, kullanılmadığı zamanlarda kapısının açık şekilde kalmasının güvenlik problemi de oluşturduğunu dile getiren Uçar, şunları kaydetti:

"Konuyla ilgili yasal işlemlere de başladık. Neticesini bekliyoruz. Asansörün eskiye nazaran kullanımı azaldı. Bazı şeylerin disiplin çerçevesinde düzene girmesi için bunları istiyoruz. Bütün derdimiz bu. Bize bunun suç olduğunu söylediler. Biz avukatla ve asansör firmasıyla görüştük, şifrenin kaldırılmasını talep ettik. Amacımız şifreyi veya kartı almak değil. Asansörün yönetmeliğe uygun bir şekilde çalışmasını sağlamak. Avukatımızla görüştük, önümüzdeki hafta ihtarla birlikte yasal işlemlere başlayacağız."