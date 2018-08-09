Samsun'un Bafra ilçesinde bir apartmana yıldırım düştü. Olay, gece saatlerinde İshaklı Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sağanak yağış sırasında 4 katlı apartmanın çatı katında bulunan uydu alıcısına yıldırım düştü. Düşen yıldırım nedeniyle bina sakinleri büyük panik yaşadı. 3. ve 4. kattaki dairelerde elektik prizleri ve bazı eşyalar da yangın çıktı. Tutuşan eşyaları suyla söndüren daire sakinleri, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, itfaiye ve YEDAŞ ekipleri, binada zarar gören uydu alıcısı ve prizleri kontrol ederek elektrik kontağından çıkacak olası bir yangını da önlemiş oldu.

(İHA)