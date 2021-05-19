Apartmana asılan Kemal Sunal'ın sözleri vatandaşların ilgi odağı oldu
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Apartmana asılan Kemal Sunal'ın sözleri vatandaşların ilgi odağı oldu

İhlas Haber Ajansı / Veysel Korkmaz - Haberler | Kültür Sanat

Apartmana asılan Kemal Sunal'ın sözleri vatandaşların ilgi odağı oldu Apartmana asılan Kemal Sunal pankartı gülümsetiyor Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde ünlü oyuncu Kemal Sunal'ın 'Beni isterseniz dövün ama bırakın istediğim gibi güleyim' sözlerinin yer aldığı apartman dış cephesindeki...

Apartmana asılan Kemal Sunal'ın sözleri vatandaşların ilgi odağı oldu

Apartmana asılan Kemal Sunal pankartı gülümsetiyor

MALATYA - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde ünlü oyuncu Kemal Sunal'ın 'Beni isterseniz dövün ama bırakın istediğim gibi güleyim' sözlerinin yer aldığı apartman dış cephesindeki afiş vatandaşların ilgi odağı oldu.

Türk dizi ve tiyatro tarihinin unutulmaz isimlerinden olan Kemal Sunal'a olan hayranlık vefatının üstünden yıllar geçse de bitmiyor. Sunal'ın memleketi olan Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesinde bulunan Yıldız Sitesi'nde bulunan bir apartmana usta oyuncunun 'Beni isterseniz dövün ama bırakın istediğim gibi güleyim' sözlerinin ve fotoğrafının yer aldığı afiş asıldı. Apartmanın dış cephesinde bulunan afiş vatandaşların ilgi odağı olurken görenleri de gülümsetiyor. Afişi ilk kez görenler fotoğraf çekmeyi de unutmuyor.

"Görenlerin hepsinin ağzı açık kalıyor"

Apartman sakini Hatice Kümbel, afişi ilk kez görenlerin fotoğraf çekerek hayranlıkla baktığını belirterek "Binamızın dış cephesinin yaptırdık ardında Kemal Sunal'ın sözlerinin yer aldığı afişi koydurduk. Görenlerin hepsinin ağzı açık kalıyor. Herkes bakıyor. Hala fotoğrafını çekiyorlar, bakıyorlar. Yaptıralı 3 ay oldu, görenler şaşırıyor" dedi.

"Her gelip geçmemde bakıyorum"

Zaviye Mahallesinde yaşayan Gülcan Kızıldere, her gelip geçerken baktığını belirterek "Kemal Sunal'ın oraya fotoğrafını ve sözlerini astıklarından çok memnunuz. Eline sağlık, yapanların anısını yaşatmışlar. Bir Malatyalı olarak çok mutluyum. Her gelip geçmemde bakıyorum. Çok güzel duruyor. İlk gördüğümde çok heyecanlandım" dedi.

Afişi apartmanın dış cephesine asan vatandaşlara teşekkürünü dile getiren Umut Taş, "Kemal Sunal'ın söylediği, 'Beni isterseniz dövün ama bırakın istediğim gibi güleyim' sözleri yer alıyor. Çok anlamlı bir söz. Yapanların emeğine sağlık" şeklinde konuştu.

Apartmana asılan Kemal Sunal'ın sözleri vatandaşların ilgi odağı oldu
Apartmana asılan Kemal Sunal'ın sözleri vatandaşların ilgi odağı oldu
Apartmana asılan Kemal Sunal'ın sözleri vatandaşların ilgi odağı oldu
Apartmana asılan Kemal Sunal'ın sözleri vatandaşların ilgi odağı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Veysel Korkmaz

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