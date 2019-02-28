AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Tunç Soyer 'fuarı özelleştireceğim' demiş. Seferihisar'da belediyeye ait 4 koyu sattığını bilmeyen yok. Demek ki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olursa ilk satacağı yer İzmir Fuar Alanı olacak." dedi.

Dağ, Selçuk Taziye Evi açılış töreninde yaptığı konuşmada, tarihte ilk defa böyle bir seçim yaşadıklarını, daha önceden her siyasi partinin aday çıkardığını, milletin tercihlerini ona göre yaptığını, şimdi ise her siyasi partinin seçime girmeyerek ittifak yaptığını dile getirdi.

CHP ve AK Parti arasında yarış olmadığını, iki ittifak arasında yarış olduğunu belirten Dağ, bu ittifaklardan şehri kimin daha iyi yöneteceğine hemşehrilerin karar vereceğini söyledi.

Dağ, şunları kaydetti:

"Bir tarafta bizim Milliyetçi Hareket Partisi ile olan ittifakımız var. Öte tarafta Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti'nin ittifakı var öyle mi? Yoksa başka partiler de mi var yanlarında. Şimdi şöyle bir hayal edelim. AK Parti ve MHP'yi çektik. Diyelim ki karşımızda CHP'li bir belediye başkanı oldu. HDP'li ve İYİ Parti'li birinin belediye başkan yardımcısı olduğunu düşünün. Böyle bir yönetimle Selçuk nasıl yönetilir, İzmir nasıl yönetilir? Böyle bir yönetim mahallede dahi olmaz. Apartman yönetimini versek onu bile yönetemezler."

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer'i de eleştiren Dağ; "Tunç Soyer 'fuarı özelleştireceğim' demiş. Söylenecek çok söz var da siz buradan yakınsınız Seferihisar'a. Seferihisar'da belediyeye ait 4 koyu sattığını bilmeyen yok. Demek ki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olursa ilk satacağı yer İzmir Fuar Alanı olacak. Yani ilk satacağı yeri öğrenmiş olduk, ikincisini de merak ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA