Apartman sakinleri çözümü esprili bir şekilde aradı
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Apartman sakinleri çözümü esprili bir şekilde aradı

Apartman sakinleri çözümü esprili bir şekilde aradı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik'te bir apartman dairesinde birden çok kişinin tadilat yapması ve pisliklerini apartmanın girişine bırakması diğer sakinler tarafından tepkiyle karşılandı.

Bilecik'te bir apartman dairesinde birden çok kişinin tadilat yapması ve pisliklerini apartmanın girişine bırakması diğer sakinler tarafından tepkiyle karşılandı. Apartman sakinleri bu duruma "Bilecik moloz döküm sahası. Molozlarını ücretsiz olarak buraya dökebilirsiniz ?" yazısı asarak esprili bir şekilde tepki gösterdi.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Tevfikvey Caddesi üzerinde daha önceden Maliye lojmanları olarak hizmet veren apartmandaki dairelerin geçtiğimiz yıl satışı olmuştu. Satın alana şahıslar evlerin eski olması nedeniyle tadilat yapmaya başladı. Tadilat sırasında başta moloz yığını olmak üzere tüm pislikleri çuvallara dolduran şahıslar onları döküm sahasına atmak yerine apartmanın giriş katındaki boş alana istiflediler. Bu durum aparmanda hizmet veren ofis sahipleri tarafından tepkilerine neden oldu. Gün geçtikçe çuvalların sayısı arttığı aparma girişine "Bilecik moloz döküm sahası. Molozlarını ücretsiz olarak buraya dökebilirsiniz ?" yazısı asarak tepkilerini gösterdiler. - BİLECİK

Apartman sakinleri çözümü esprili bir şekilde aradı
Apartman sakinleri çözümü esprili bir şekilde aradı
Apartman sakinleri çözümü esprili bir şekilde aradı
Apartman sakinleri çözümü esprili bir şekilde aradı
Apartman sakinleri çözümü esprili bir şekilde aradı
Apartman sakinleri çözümü esprili bir şekilde aradı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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