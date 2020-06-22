Apartman önünde doğal sebze yetiştiriyor
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Apartman önünde doğal sebze yetiştiriyor

Malatya'da bir şahıs, apartman önünde doğal sebze yetiştirerek hem doğal ürün yiyor, hem de çocuklara sebzelerin nasıl yetiştirildiğini gösteriyor.

Apartman önünde doğal sebze yetiştiriyor
22.06.2020 12:18 | Son Güncelleme: 22.06.2020 12:22

Malatya'da bir şahıs, apartman önünde doğal sebze yetiştirerek hem doğal ürün yiyor, hem de çocuklara sebzelerin nasıl yetiştirildiğini gösteriyor.

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Tecde Mahallesi, yeşillik bahçelik, meyve ve sebzelerin yetiştirildiği bir bölge iken, imara açılıp apartmanların yapılmasıyla burada yaşayanlar doğal yaşama yönünden sıkıntı çekmeye başladı. Daha önceden bahçenin içindeki müstakil evde yaşarken, sebze ve meyvesini yetiştiren Bayram Erkan, bölgenin imara açılmasıyla bahçesine bina yapıldı ve kendisine de bir daire verildi.

Apartman dairesinde oturmaya başladıktan sonra eski doğal hayatını özleyen Bayram Erkan, apartmanın önündeki boşluğa sebze dikmeye başladı. Hem doğal sebze yediklerini hem de yoldan geçen çocuklara sebzenin nasıl yetiştirildiği gösterdiğini ifade eden Bayram Erkan, apartman önündeki 100 metrekare civarındaki toprak alanda, Domates, Biber, Salatalık ve Fasulye gibi sebzeler yetiştirdiğini belirtti. - MALATYA

Kaynak: İHA

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