Apartman korona virüs nedeni ile karantinaya alındı Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 9 katlı bir apartman, korona virüs nedeni ile karantinaya alındı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 9 katlı bir apartman, korona virüs nedeni ile karantinaya alındı. Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi Uçar sokakta bulunan 9 katlı Nur Apartman'nın 3'üncü katında ikamet eden 3 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. Aynı aileden 3 kişinin korona virüse yakalanıp hastanede tedavi altına alınmalarının ardından apartman tedbir kapsamında karantinaya alındı. Polis ekipleri apartmanın giriş ve çıkışlarını bariyerle kapatırken, hastaneye kaldırılan vatandaşların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. (Sedat Irmak/İHA) Kaynak: İHA