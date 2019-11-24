Apartman görevlisi, karbonmonoksit gazından zehirlenip öldü
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Apartman görevlisi, karbonmonoksit gazından zehirlenip öldü

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde apartman görevlisi Hakim Gedük (53), kalorifer kazanından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek, yaşamını yitirdi.

24.11.2019 13:52 | Son Güncelleme: 24.11.2019 13:52
Apartman görevlisi, karbonmonoksit gazından zehirlenip öldü

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde apartman görevlisi Hakim Gedük (53), kalorifer kazanından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek, yaşamını yitirdi.

Olay, bu sabah saatlerinde Genç ilçesinde meydana geldi. Apartman görevlisi Hakim Gedük, kalorifer kazanından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Apartman sakinlerince yerde hareketsiz bulunan Gedük, Genç Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Gedük, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.


Kaynak: DHA
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