Apartman Görevlisi, Evinde Ölü Bulundu

ADANA'da Hüseyin Tapkı (65), görevlisi olduğu apartmandaki kapıcı dairesinde ölü bulundu.

Olay, Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, apartman sakinleri yanlız yaşayan görevlileri Hüseyin Tapkı'dan bir süredir haber alamayınca endileşendi. Kapıcı dairesini gelen vatandaşlar, Tapkı'yı hareketsiz görünce sağlık ekibi çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Tapkı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise yaptıkları araştırmada Tapkı'nın kalp rahatsızlığı olduğunu öğrendi. Tapkı'nın cesedi kesin ölüm sebebinin araştırılması için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Adana

Kaynak: DHA