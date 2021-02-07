Apartman girişine bırakılan 2 motosiklet yanarak, küle döndü

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesindeki bir apartmanın giriş katına bırakılan 2 motosiklet henüz bilinmeyen nedenle yanarak, küle döndü.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesindeki bir apartmanın giriş katına bırakılan 2 motosiklet henüz bilinmeyen nedenle yanarak, küle döndü.

Göltepe Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanda yaşayan kızını ziyarete gelen Hüseyin D. ile bina sakini Ahmet. D'ye ait 2 motosiklet, dün gece, koyuldukları apartmanın giriş katında yanmaya başladı. Alevleri fark eden apartman sakinlerinin ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, motosikletler kullanılamaz hale geldi.Apartman giriş kapısı ile asansörün de zarar gördüğü yangınla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK