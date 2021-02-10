Son dakika... Apartman girişindeki bisikletin çalınma anı kamerada
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Son dakika... Apartman girişindeki bisikletin çalınma anı kamerada

10.02.2021 16:25 | Son Güncelleme: 10.02.2021 16:38
Son dakika... Apartman girişindeki bisikletin çalınma anı kamerada

Son dakika haberler... BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bir apartmanın girişindeki bisikletin çalınma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bir apartmanın girişindeki bisikletin çalınma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık olayı, geçen hafta, İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi Harman Sokak'taki bir apartmanın girişinde meydana geldi. Binanın girişine bırakılan bisiklet, üzerinde kapüşonlu mont bulunan maskeli bir kişi tarafından çalındı. Bisikletinin yerinde oladığını fark eden Sabri Kula da polise şikayette bulundu.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bisikletin çalınma anı, binanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü dökümü;

-Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber-Kamera:  Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),  


Son dakika... Apartman girişindeki bisikletin çalınma anı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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