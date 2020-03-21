Apartman girişinde eşini vurup kaçan eski koca yakalandı, silah denizden çıktı
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Antalya, 3. Sayfa

Apartman girişinde eşini vurup kaçan eski koca yakalandı, silah denizden çıktı

Antalya'da 1 çocuk annesi eski eşini yaralayıp kaçan şüpheli yakalandı.

21.03.2020 14:51 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:51
Apartman girişinde eşini vurup kaçan eski koca yakalandı, silah denizden çıktı

Antalya'da 1 çocuk annesi eski eşini yaralayıp kaçan şüpheli yakalandı. Şüphelinin denize attığı tabanca da bulundu.

Sabah saatlerinde Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi'nde meydana gelen olayda Ali K., bir süre önce ayrıldığı eski eşi Çiğdem Bal'ı (41) takip edip apartman girişinde sağ bacağından tabancayla yaralamıştı. Olayın ardından siyah bir otomobille kaçan Ali K., birkaç sokak ileride Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Ali K., ifade işlemleri içinde Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Ali K.'nın olaydan sonra kullandığı tabancayı Sahil Yaşam Parkı'ndan denize attığı belirlendi. Yaklaşık 10 metre açıktan bulunan tabanca Deniz Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekiplerince çıkarıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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