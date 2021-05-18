Apartman etrafında yetişenleri yabani ot sandılar, hint keneviri çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Apartman etrafında yetişenleri yabani ot sandılar, hint keneviri çıktı

İhlas Haber Ajansı / Furkan Bolat - Haberler | 3. Sayfa

Apartman etrafında yetişenleri yabani ot sandılar, hint keneviri çıktı Tekirdağ'da 4 bin 100 kök hint keneviri ele geçirildi Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik ekipleri, bir site etrafında yetiştirilen 4 bin 100 kök hint keneviri ele geçirdi.

Apartman etrafında yetişenleri yabani ot sandılar, hint keneviri çıktı

Tekirdağ'da 4 bin 100 kök hint keneviri ele geçirildi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik ekipleri, bir site etrafında yetiştirilen 4 bin 100 kök hint keneviri ele geçirdi.

Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir siteye operasyon gerçekleştiren narkotik polisi, site etrafında yetiştirilen 4 bin 100 kök hint keneviri ele geçirdi. Kenevirin kim ya da kimler tarafından ekildiğini tespit etmek için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Öte yandan apartman sakinleri, ele geçirilen kenevirlerin yabani ota benzediğini ve bu nedenle fark etmediklerini ifade etti.

Apartman etrafında yetişenleri yabani ot sandılar, hint keneviri çıktı
Apartman etrafında yetişenleri yabani ot sandılar, hint keneviri çıktı
Apartman etrafında yetişenleri yabani ot sandılar, hint keneviri çıktı
Apartman etrafında yetişenleri yabani ot sandılar, hint keneviri çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Bolat

Site sakinlerinin yabani ot sandığı bitkiler, Hint keneviri çıktı
Site sakinlerinin yabani ot sandığı bitkiler, Hint keneviri çıktı
Polis ceza yazmaktan bıktı, onlar yemekten bıkmadı! Bir ayda üç baskından da kaçamadılar
Polis ceza yazmaktan bıktı, onlar yemekten bıkmadı! Bir ayda üç baskından da kaçamadılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Meral Akşener Lale Karabıyık Mustafa Şentop
Magazin Kenan Doğulu Necati Şaşmaz Mehmet Ali Erbil Barış Murat Yağcı
Spor Cenk Tosun Şenol Güneş Cüneyt Çakır Burak Yılmaz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Apartman etrafında yetişenleri yabani ot sandılar, hint keneviri çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 18:58:16. #1.15#

title