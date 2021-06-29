Apartman deposundaki yangında maddi hasar oluştu
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Apartman deposundaki yangında maddi hasar oluştu

Apartman deposundaki yangında maddi hasar oluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de bir apartmanın depo olarak kullanılan kısmında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Eskişehir'de bir apartmanın depo olarak kullanılan kısmında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Şirintepe mahallesi Yeşilkaya sokaktaki bir apartmanın girişindeki depo olarak kullanılan kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangına, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında depoda bulunan eşyalarının tamamı kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen 2 kişiye olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. - ESKİŞEHİR

Apartman deposundaki yangında maddi hasar oluştu
Apartman deposundaki yangında maddi hasar oluştu
Apartman deposundaki yangında maddi hasar oluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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