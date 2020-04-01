Apartman dairesini kumarhaneye çevirdiler
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Merzifon, Amasya, 3. Sayfa

Apartman dairesini kumarhaneye çevirdiler

Apartman dairesini kumarhaneye çevirdiler Amasya'nın Merzifon ilçesinde korona virüsü sebebiyle ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında umuma açık eğlence yerleri ve kahvehanelerin kapatılmasını fırsat bilen şahıslar, ilçe merkezinde bir apartman dairesini kumarhaneye çevirdi.

01.04.2020 19:18 | Son Güncelleme: 01.04.2020 19:20
Apartman dairesini kumarhaneye çevirdiler

Apartman dairesini kumarhaneye çevirdiler

AMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçesinde korona virüsü sebebiyle ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında umuma açık eğlence yerleri ve kahvehanelerin kapatılmasını fırsat bilen şahıslar, ilçe merkezinde bir apartman dairesini kumarhaneye çevirdi.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nin yapmış olduğu yoğun araştırma sonunu tespit edilen adrese ani baskın düzenlendi. Ekipler, kumarhaneye çevrilen mekanda masalarda oyun oynayan 7 kişi yakaladı.

Yine bu mekanda birden çok oyun masasının yapboz ve iskambil kağıtlarının olduğu görüldü. Suç unsurlarına el konularak, şüphelilere kumar oynamaktan ve İçişleri Bakanlığı'nın aldığı tedbirlere aykırı davranmaktan adli ve idari işlem yapıldı.

Ayrıca kumar oynamaktan ve korona virüs tedbirlerini ihlal etmekten dolayı şahıslara toplam 21 bin TL ceza yazıldı.

Apartman dairesini kumarhaneye çevirdiler

Kaynak: İHA

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Apartman dairesini kumarhaneye çevirdiler
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