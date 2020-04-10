Apartman dairesini kahvehaneye çeviren 13 kişiye 40 bin TL ceza kesildi
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Nazilli, 3. Sayfa

Apartman dairesini kahvehaneye çeviren 13 kişiye 40 bin TL ceza kesildi

- Apartman dairesini kahvehaneye çeviren 13 kişiye 40 bin TL ceza kesildi Aydın'ın Nazilli ilçesinde, polisin kahvehaneye dönüştürülen apartman dairesine yaptığı baskında alkol alıp kumar oynarken yakalanan 13 kişiye 40 bin 950 TL ceza kesildi.

10.04.2020 11:16 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:17
Apartman dairesini kahvehaneye çeviren 13 kişiye 40 bin TL ceza kesildi

- Apartman dairesini kahvehaneye çeviren 13 kişiye 40 bin TL ceza kesildi

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde, polisin kahvehaneye dönüştürülen apartman dairesine yaptığı baskında alkol alıp kumar oynarken yakalanan 13 kişiye 40 bin 950 TL ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre; Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir apartman dairesinin kahvehaneye dönüştürüldüğü ihbarı üzerine adrese baskın yaptı. İçeri girdiklerinde yasak ve sosyal mesafe kuralını hiçe sayan çok sayıda kişinin alkol alıp kumar oynamakta olduğunu gören polis ekipleri, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Apartman dairesini kahvehane gibi kullanıp okey oynarken ve alkol alırken suçüstü yakalanan 13 kişiye işlem yapan polis, aynı zamanda da kurallara uymaları konusunda ikaz etti.

Polisleri bile hayrete düşüren olayda, işlem yapılan 13 kişiye Hıfzısıhha Kanununun 282. Maddesine aykırı davrandıkları gerekçesiyle toplam 40 bin 950 TL idari para cezası uygulandı.

Apartman dairesini kahvehaneye çeviren 13 kişiye 40 bin TL ceza kesildi

Kaynak: İHA

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Apartman dairesini kahvehaneye çeviren 13 kişiye 40 bin TL ceza kesildi
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