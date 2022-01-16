Apartman dairesine 'kaçak göçmen' baskını: 10 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Özel Harekat Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesine bağlı Vali Mithat bey Mahallesi, Gündüz 2'nci Sokak'taki bir apartmanın dairesinde kaçak göçmen olduğu ihbarı aldı. Harekete geçen ekipler, adrese operasyon düzenledi. Baskında Afganistan uyruklu 10 kaçak göçmen ile göçmen ticareti yaptığı belirlenen bir şüpheli gözaltına alındı. Uzun süredir dairede kalan ve nefes almakta zorluk çeken göçmenler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından emniyete götürüldü. Kaçak göçmenlerin 21 gün süren yolculuğun ardından Afganistan'dan Van'a ulaştıkları belirlendi. Göçmenler, daha sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Son Dakika Haberleri