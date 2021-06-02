Son dakika haber: Apartman dairesinde yangın: 3 kişi dumandan etkilendi
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Son dakika haber: Apartman dairesinde yangın: 3 kişi dumandan etkilendi

İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Apartman dairesinde yangın: 3 kişi dumandan etkilendi Adana'da bir apartman dairesinde elektrik kontağından çıkan yangından 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Apartman dairesinde yangın: 3 kişi dumandan etkilendi

ADANA - Adana'da bir apartman dairesinde elektrik kontağından çıkan yangından 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangının çıktığı ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 18.15 sıralarında Sarıçam ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir apartmanın dördüncü katında bulunan dairenin alev aldığını gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangının çıktığı dairede kimse bulunmazken, yan tarafındaki dairedeki 3 kişi mahsur kaldı. Yangın bölgesine gelen itfaiye ekipleri hemen müdahaleye başladı. Yan dairede mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen 3 kişi sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye erleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangı sonucunda apartman dairesi tamamen kullanılamaz hale geldi İtfaiye erleri yaptığı çalışmada yangının elektrik kontağından çıktığını belirledi.

Son dakika haber: Apartman dairesinde yangın: 3 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haber: Apartman dairesinde yangın: 3 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haber: Apartman dairesinde yangın: 3 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haber: Apartman dairesinde yangın: 3 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haber: Apartman dairesinde yangın: 3 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haber: Apartman dairesinde yangın: 3 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haber: Apartman dairesinde yangın: 3 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haber: Apartman dairesinde yangın: 3 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haber: Apartman dairesinde yangın: 3 kişi dumandan etkilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye

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