Apartman dairesinde yangın
Haberler » 3. Sayfa » Apartman dairesinde yangın - Haberler

Apartman dairesinde yangın

Samsun'un Bafra ilçesinde 4 katlı binanın 4 katında çıkan yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

25.02.2020 15:07 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:07
Apartman dairesinde yangın

'un ilçesinde 4 katlı binanın 4 katında çıkan yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.


Yangın, Yaka Mahallesi Yaka Geçidi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 'a ait evde ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı. Yükselen dumanları gören mahalle sakinleri yangını itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yanan ikamette tek başına oturan Ahmet Kılıç'ın, kamyon şoförü olarak çalıştığı ve kendisinin İstanbul'dan dönüş yaptığı öğrenildi.


Yangınla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler