Mersin'de apartman dairesinde kenevir yetiştiren zanlı yakalandı - Haberler

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Mersin'de apartman dairesinde kenevir yetiştiren zanlı yakalandı

AA, Sezgin Pancar - Güncel
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Mersin'in Mezitli ilçesinde apartman dairesine kurduğu iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

MEZİTLİ, MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde apartman dairesine kurduğu iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Akdeniz Mahallesi'ndeki dairede uyuşturucu imalatı ve satışı yapıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlatıldı.

Adrese düzenlenen operasyonda özel kurulan iklimlendirme kabininde ısıtıcı ve ışık kaynakları yardımıyla kenevir yetiştirildiği belirlendi.

İkamette 572 kök kenevir, 579 gram esrar, uyuşturucu tohumları ile 7 mavi ve mor ışık kaynağı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Mersin'de apartman dairesinde kenevir yetiştiren zanlı yakalandı

Mersin'de apartman dairesinde kenevir yetiştiren zanlı yakalandı

Mersin'de apartman dairesinde kenevir yetiştiren zanlı yakalandı

Mersin'de apartman dairesinde kenevir yetiştiren zanlı yakalandı

Mersin'de apartman dairesinde kenevir yetiştiren zanlı yakalandı

Mersin'de apartman dairesinde kenevir yetiştiren zanlı yakalandı

Mersin'de apartman dairesinde kenevir yetiştiren zanlı yakalandı

AA / Sezgin Pancar - Güncel

Uyuşturucu, Jandarma, Mezitli, Mersin, Güncel, Haberler

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