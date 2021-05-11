Apartman dairesinde mahsur kalan kediyi polis kurtardı
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Apartman dairesinde mahsur kalan kediyi polis kurtardı

İhlas Haber Ajansı / SELÇUK KAYA - Haberler | Güncel

Apartman dairesinde mahsur kalan kediyi polis kurtardı Osmaniye'de bir apartman dairesinde mahsur kalan kedi kapının çilingir yardımıyla açılması sonucu polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Apartman dairesinde mahsur kalan kediyi polis kurtardı

OSMANİYE - Osmaniye'de bir apartman dairesinde mahsur kalan kedi kapının çilingir yardımıyla açılması sonucu polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Fakıuşağı Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinden kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar daire sahibine ulaşamayınca çareyi Hayvan Durum İzleme uygulamasında buldu. İhbar üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Kedinin mahsur kaldığı daire sahibi F.D.'ye ulaşan ekipler, yaptıkları görüşmede 'Kedinin sokak kedisi olduğunu kendisinden habersiz eve girmiş olabileceği' cevabını aldı. Bunun üzerine daire kapısının çilingirle açılması için sahibinden izin alan ekipler olay yerine çilingir çağırdı. Kapının çilingir yardımıyla açılmasının ardından eve giren ekipler mahsur kalan kediyi kurtardı.

Kedi, veteriner hekim tarafından yapılan sağlık kontrolünün ardından karnı doyurularak doğaya salındı.

Apartman dairesinde mahsur kalan kediyi polis kurtardı
Apartman dairesinde mahsur kalan kediyi polis kurtardı
Apartman dairesinde mahsur kalan kediyi polis kurtardı
Apartman dairesinde mahsur kalan kediyi polis kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK KAYA

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