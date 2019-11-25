Apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
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Apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir apartman dairesinde elektrik kontağından dolayı çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

25.11.2019 17:11 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:16
Apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Sakarya'nın ilçesinde bir apartman dairesinde elektrik kontağından dolayı çıkan yangın ekiplerince söndürüldü.


Yangın, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik kontağından çıkan yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.


Maddi hasarın meydana geldiği yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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