Apartman çatısındaki yangın söndürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Apartman çatısındaki yangın söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Apartman çatısındaki yangın söndürüldü

Kahramanmaraş'ta bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'nde bir apartmanın çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yangın kısa sürede söndürüldü. Ekiplerin soğutma işlemini yaptığı yangın sonrası maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Apartman çatısındaki yangın söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kıskançlık krizi geçiren itfaiye eri, eşini boğarak öldürdü! Evinin önüne çıkıp 'Karımı öldürdüm polisi arayın' diye bağırdı

Kıskançlık krizi geçiren itfaiye eri, eşini boğarak öldürdü! Evinin önüne çıkıp "Karımı öldürdüm polisi arayın" diye bağırdı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdülhamit Gül Mustafa Denizli
Magazin Müge Anlı Salih Uçan
Spor Mehmet Topal Bülent Uygun
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Düm Tek Tek
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Apartman çatısındaki yangın söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 21:06:25. #1.12#