Apartman boşluğunda sıkışan hırçın kedi, kurtarıcılarını tırmaladı

28.08.2019 22:35

DÜZCE'de bir apartmanın boşluğuna düşen hırçın kedi apartman görevlisinin elini tırmalayıp ısırdı. Daha sonra da kendisini apartman boşluğundan kurtaran itfaiyeci erinin de elini tırmalamak ve ısırmak isteyerek zor anlar yaşattı.

Olay akşam saatlerinde Cedidiye Mahallesi Necip Güney Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binada apartman görevlisi olarak çalışan Türkmen uyruklu Cabir Cavit, apartman boşluğunda kedi sesi duydu. 3 gündür kedinin kendiliğinden çıkacağını düşenen Cavit, ekmek ve yiyecek vererek beslemeye başladı. Ancak kediye su veremeyen apartman görevlisi durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri boş bir daireden apartman boşluğuna girerek kedinin bulunduğu yeri belirledi. Yapılan kurtarma çalışması sırasında hırçın kedi itfaiye ekiplerine yardımcı olan apartman görevlisi Cabir Cavit'in elini ısırıp tırmaladı. Hırçın kedi bununla da kalmayarak elinde eldiven olan itfaiye erini pençelemeye ve ısırmaya çalıştı.

Apartman görevlisi Cabir Cavit, kediyi 3 gündür beslediklerini ifade ederek "3 gündür oradan sesi geliyor. Biz ekmek, et attık ancak su veremedik. Arkadaşa haber verdim sonra itfaiyeyi aradı. Elimi dişledi ve yaralandım" dedi.

Kurtarılan kedi Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerince koruma altına alınırken, kedinin elini ısırdığı apartman görevlisi ise Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü.

Kaynak: DHA