Apartman boşluğunda mahsur kalan iki martı itfaiye ekiplerince kurtarıldı Kırklareli'nde bir apartman boşluğunda mahsur kalan iki martı itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kırklareli'nde bir apartman boşluğunda mahsur kalan iki martı itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, Karakaş Mahallesi'ndeki Saray apartmanı sakinleri, apartman boşluğunda martıların olduğunu fark etti. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri apartman boşluğuna inerek iki martıyı kurtardı. Martılardan biri doğal yaşamına salınırken, bitkin halde bulunan diğer martı bakımları yapılmak üzere veterinere götürüldü. Kaynak: AA