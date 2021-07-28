Apartman boşluğunda cesedi bulunan genç toprağa verilecek

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dün apartmanın havalandırma boşluğunda cesedi bulunan 24 yaşındaki Mustafa Bayşeker'in ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dün apartmanın havalandırma boşluğunda cesedi bulunan 24 yaşındaki Mustafa Bayşeker'in ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.

Alaşehir İstasyon Mahallesi Akgül Sokak No: 7'de bulunan Buket Apartmanının havalandırma boşluğunda cesedi bulunan ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilen Mustafa Bayşeker (24)'in cenazesinin bugün ikindi namazından sonra Caber Fakılı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Kamera kayıtları inceleniyor

Mustafa Bayşeker'in ölümüyle ilgili polis tarafından yapılan sorgulama çalışmalarında, cesedin bulunduğu apartman sakinlerinin ifadeleri tek tek alınırken, apartmanın kamera kayıtları da incelenmek üzere alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı