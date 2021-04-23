APARTMAN BOŞLUĞUNA UÇAN OTOMOBİLDEKİ 4 KİŞİ YARALANDI
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APARTMAN BOŞLUĞUNA UÇAN OTOMOBİLDEKİ 4 KİŞİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, aniden dönüş yapan araçla çarpışan otomobil apartman boşluğuna uçtu.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, aniden dönüş yapan araçla çarpışan otomobil apartman boşluğuna uçtu. Kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Bağlık Mahallesi Hatip Caddesi'nde meydana geldi. Hakan Demirci (23) yönetimindeki 67 UD 750 plakalı otomobil, Serap Danışmaz'ın kullandığı 67 SK 594 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, Hakan Demirci'nin kullandığı otomobil, demir korkulukları kırarak yaklaşık 3 metreden apartman boşluğuna düştü. Ters dönen aracın sürücüsü Hakan Demirci ile yolcular A.B.K. (19) M.M.T. (16) ve E.Ç. (18) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü Hakan Demirci, yolda ilerledikleri sırada diğer aracın dönüş yaparak çarpması üzerine yoldan çıktıklarını ve apartman boşluğuna uçtuklarını söyledi. Otomobil sürücülerinden Serap Danışmaz, alınan doktor raporunun ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

APARTMAN BOŞLUĞUNA UÇAN OTOMOBİLDEKİ 4 KİŞİ YARALANDI
APARTMAN BOŞLUĞUNA UÇAN OTOMOBİLDEKİ 4 KİŞİ YARALANDI
APARTMAN BOŞLUĞUNA UÇAN OTOMOBİLDEKİ 4 KİŞİ YARALANDI
APARTMAN BOŞLUĞUNA UÇAN OTOMOBİLDEKİ 4 KİŞİ YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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