Apartman boşluğuna düşüp yaşamını kaybeden kadının, "Beni affet kızım" yazılı bir not bıraktığı ortaya çıktı
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Apartman boşluğuna düşüp yaşamını kaybeden kadının, "Beni affet kızım" yazılı bir not bıraktığı ortaya çıktı

10.03.2021 15:13 | Son Güncelleme: 10.03.2021 15:26

İstanbul Esenyurt'ta sevgilisiyle kavga eden bir kadın, oturduğu binanın 4. katından düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, evde merhumun ölmeden önce "Kızım beni affet" yazılı bir not bıraktığını belirtti. Sevgilisinin ise olay anında dışarıda olduğu öğrenildi.

Dün gece saatlerinde Süleymani Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre 23 yaşındaki Sevcan Demir bir süredir birlikte yaşadığı sevgilisi Kenan D. ile tartıştı. Tartışma sesleri üzerine eve polis gitti. Eve gelen ekibe kapıyı açan kadın "Biraz alkol aldık, herhangi bir sıkıntı yok" diyerek gönderdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Polisin ayrılmasından yaklaşık 1 saat sonrasında aynı adresten yüksekten düşme ihbarı geldi. Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri ağır yaralanan Demir'i hastaneye kaldırdı. Demir tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Evde inceleme yapan polis ekipleri Demir'in el yazısı olduğunu düşünülen bir not kağıdı buldu. Demir'in küçük kızına, "Kızım beni affet" diyerek not bıraktığı görüldü.

DÜŞTÜĞÜ SIRADA EVDE DEĞİLMİŞ

Olay sonrası polis ekipleri evde olduğu belirtilen Kenan D.'yi gözaltına aldı. Kenan D.'nin ilk ifadesinde başka bir kadınla evli olduğu ve olay günü Demir için tuttuğu eve gelerek ayrılmak istediğini bu yüzdende tartışma çıktığı aşağı hava almak için indiği esnada bağırış ve düşme sesiyle olaydan haberdar olduğunu anlattı.

Kenan D. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri ve olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor.

Apartman boşluğuna düşüp yaşamını kaybeden kadının, 'Beni affet kızım' yazılı bir not bıraktığı ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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