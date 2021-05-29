Apartman boşluğuna düşüp yaralandı
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Apartman boşluğuna düşüp yaralandı

Apartman boşluğuna düşüp yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kayınvalidesini ziyarete giden genç kadın, gittiği apartmanda bulunan boşluğuna düşerek yaralandı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kayınvalidesini ziyarete giden genç kadın, gittiği apartmanda bulunan boşluğuna düşerek yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Saray Ayapaşa Mahallesi Yeğen Caddesinde oturan B.K. (22) yan apartmanda oturan kayınvalidesini ziyarete gittiğinde boşluğa düşerek yaralandı.

Durumu fark eden apartman sakinleri, olayı 122 Acil servis ve 155 Polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası, düştüğü boşlukta çıkaralım B.K'nın bilincinin açık olduğu görüldü.

112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı müdahale sorası talihsiz kadın Saray Devlet Hastanesine sevk edildi. Genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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