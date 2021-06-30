Apartman boşluğuna düşen kuş, kendi imkanları ile çıktı
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Apartman boşluğuna düşen kuş, kendi imkanları ile çıktı

Apartman boşluğuna düşen kuş, kendi imkanları ile çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE(İHA) – Düzce kent merkezinde bir apartmanın boşluğuna düşen kuş, 2 gün boyunca tedirgin etti.

DÜZCE(İHA) – Düzce kent merkezinde bir apartmanın boşluğuna düşen kuş, 2 gün boyunca tedirgin etti. Ev ahalisi çareyi İtfaiye ekiplerine haber vererek buldu. Güvercin, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile apartman boşluğundan kendi imkanları ile çıktı.

Burhaniye Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın birinci katında oturan vatandaşlar 2 gündür evlerinin banyo ve tuvaletinden sesler geldiğini belirterek durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler 2 gün boyunca tuvalet ve banyonun asma tavan kısmından gelen sesleri kontrol etmek için çalışmalarına başladı. Ekipler çalışmalar yaptığı esnada güvercin apartman boşluğundan tekrar dışarı çıktı. 2 gün boyunca ev ahalisine korku yaşattığı güvercinin çıkmasının ardından itfaiye ekiplerine ev sakinleri teşekkür etti. - DÜZCE

Apartman boşluğuna düşen kuş, kendi imkanları ile çıktı
Apartman boşluğuna düşen kuş, kendi imkanları ile çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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