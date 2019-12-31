Apartman boşluğuna düşen kedi kurtarıldı
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Apartman boşluğuna düşen kedi kurtarıldı

Zonguldak'ın Kozlu İlçesin'de bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedi itfaiye ekiplerinin uzun süre uğraşları sonucunda kurtarıldı.

31.12.2019 18:03 | Son Güncelleme: 31.12.2019 18:08
Apartman boşluğuna düşen kedi kurtarıldı

'ın İlçesin'de bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedi ekiplerinin uzun süre uğraşları sonucunda kurtarıldı.


Edinilen bilgiye olay akşam saatlerinde Kozlu İlçesine bağlı Taşbaca Mahallesi'nde geldi. İddiaya göre Yüksel Karaman ait evin havalandırma boşluğuna kedi düştü. Kedinin acılar içinde bağırması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu ekiplerine verdi. Olay yerine gelen ekipleri uzun süren uğraşlar sonucunda havalandırma boşluğuna düşen kediyi kurtardı. ekiplerinin bu anlamlı hareketi ise apartman sakinlerinden büyük takdir aldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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