Apartman boşluğuna düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı
Zonguldak'ta kamyonetin apartman boşluğuna düşmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
10.08.2020 12:11 | Son Güncelleme: 10.08.2020 12:30
Zonguldak'ta kamyonetin apartman boşluğuna düşmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Bahçelievler Mahallesi Balkaya Caddesi'nde 06 DP 6649 plakalı kamyonet, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet, 6 katlı apartmanın önündeki boşluğa düştü.
Gürültüyü duyan bina sakinleri, kamyoneti apartman boşluğunda görünce şaşkınlık yaşadı.
Kazada yaralanan sürücü, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA