Apartman boşluğuna düşen kadın yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde apartman boşluğuna düşen kadın yaralandı.
09.06.2020 14:07 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:47
Bursa'nın İnegöl ilçesinde apartman boşluğuna düşen kadın yaralandı.
Sinanbey Mahallesi Akar Sokak'ta yaşayan Emine F. (67), temizlik yaptığı sırada apartman boşluğuna düştü.
Yaklaşık 2,5 metre yükseklikten düşerek yaralanan ve 112 Acil Servis ekibince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA