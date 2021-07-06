Apartman bahçesinde yatarken bulunan kadın, bu kez konakta ortaya çıktı
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Apartman bahçesinde yatarken bulunan kadın, bu kez konakta ortaya çıktı

Apartman bahçesinde yatarken bulunan kadın, bu kez konakta ortaya çıktı
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel

ANTALYA'da bir apartman bahçesinde yatarken bulunan 'Zehra' adlı kadın, bu kez tarihi bir konağın müştemilatında ortaya çıktı.

ANTALYA'da bir apartman bahçesinde yatarken bulunan 'Zehra' adlı kadın, bu kez tarihi bir konağın müştemilatında ortaya çıktı. Sağlık sorunu olmadığı belirlenen kadın, güçlükle bindirildiği ekip otosuyla polis merkezine götürüldü.

Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi 590 Sokak'taki tarihi konakta görevli kişi, sabah müştemilatta bir kadının yattığını gördü. Önce kadına kahvaltı ikram eden görevli, tüm çabalarına rağmen iletişim kuramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekipleri, vücudunda yara ve morluklar bulunan Zehra adlı kadını müştemilattan çıkarıp hastaneye götürmek için ikna etmeye çalıştı. Direnen kadın, bir kadın polis tarafından dışarı çıkarıldı. Kadının yapılan sağlık kontrolünde durumunun iyi olduğu belirlendi. Polise sürekli tekme atan ve hakaret eden kadın, ekip otosuna bindirilerek işlemleri için polis merkezine götürüldü.Kadın, yaklaşık 1 hafta önce bir apartmanın bahçesinde yatarken bulunmuş, ambulansla hastaneye götürülmüştü.


Apartman bahçesinde yatarken bulunan kadın, bu kez konakta ortaya çıktı
Apartman bahçesinde yatarken bulunan kadın, bu kez konakta ortaya çıktı
Apartman bahçesinde yatarken bulunan kadın, bu kez konakta ortaya çıktı
Apartman bahçesinde yatarken bulunan kadın, bu kez konakta ortaya çıktı
Apartman bahçesinde yatarken bulunan kadın, bu kez konakta ortaya çıktı
Apartman bahçesinde yatarken bulunan kadın, bu kez konakta ortaya çıktı
Apartman bahçesinde yatarken bulunan kadın, bu kez konakta ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları

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