APARTMAN BAHÇESİNDE PERİŞAN HALDE BULUNDU, İKNA EDİLEREK HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
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APARTMAN BAHÇESİNDE PERİŞAN HALDE BULUNDU, İKNA EDİLEREK HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da bir apartman bahçesinde bulunan, vücudunda yara ve morluklar olan kadın, polisin uzun uğraşı sonucu ikna edilerek, hastaneye götürüldü.

ANTALYA'da bir apartman bahçesinde bulunan, vücudunda yara ve morluklar olan kadın, polisin uzun uğraşı sonucu ikna edilerek, hastaneye götürüldü.

Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 523 Sokak'taki bir apartmanda bugün saat 10.00 sıralarında bahçeye çıkan vatandaşlar, kilim üzerinde yatan kadını görüp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekipleri, vücudunda yara ve morluklar bulunan kadını hastaneye götürmeye ikna etmek için çaba harcadı. İsmi öğrenilemeyen kadın polis ekiplerine hakaret edince, bu kez apartmanda oturanlar devreye girdi. Bir kadın polis memuru tarafından ikna edilen kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

APARTMAN BAHÇESİNDE PERİŞAN HALDE BULUNDU, İKNA EDİLEREK HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
APARTMAN BAHÇESİNDE PERİŞAN HALDE BULUNDU, İKNA EDİLEREK HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
APARTMAN BAHÇESİNDE PERİŞAN HALDE BULUNDU, İKNA EDİLEREK HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
APARTMAN BAHÇESİNDE PERİŞAN HALDE BULUNDU, İKNA EDİLEREK HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
APARTMAN BAHÇESİNDE PERİŞAN HALDE BULUNDU, İKNA EDİLEREK HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
APARTMAN BAHÇESİNDE PERİŞAN HALDE BULUNDU, İKNA EDİLEREK HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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