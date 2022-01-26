APARTMAN BAHÇESİNDE CESEDİ BULUNDU

KEPEZ, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da madde bağımlısı olduğu belirtilen Serkan Acar (38), bir binanın bahçesinde ölü bulundu.

Olay saat 10.30 sıralarında Kepez İlçesi Yeşiltepe Mahallesi Sakarya Bulvarı üzerinde bulunan bir binanın bahçesinde meydana geldi. Bahçe kısmında bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Serkan Acar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Acar'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Madde bağımlısı olduğu belirtilen Acar'ın üzerinden 20 TL para ile kağıt parçaları çıktı.