Apartman bahçesinde bulunan cesedin kimliği belirlendi Şanlıurfa'da dün bir apartmanın bahçesinde bulunan cesedin, yaklaşık bir ay önce ortadan kaybolan alzaymır hastası 60 yaşındaki Hüsne Urmat'a ait olduğu belirlendi.

Şanlıurfa'da dün bir apartmanın bahçesinde bulunan cesedin, yaklaşık bir ay önce ortadan kaybolan alzaymır hastası 60 yaşındaki Hüsne Urmat'a ait olduğu belirlendi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesi'nde bir apartmanın bahçesinde dün bir kadın cesedi bulundu. Kimliği tespit edilemeyen ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopside cesedin, yaklaşık bir ay önce ortadan kaybolan alzaymır hastası 60 yaşındaki Hüsne Urmat'a ait olduğu belirlendi. Birkaç gün önce öldüğü tespit edilen ve vücudunda herhangi bir yara izi olmayan kadının cesedi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA