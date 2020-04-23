Apartman bahçesinde 23 Nisan'ı kutladılar ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde Demir ailesi, apartmanlarının önünü bayraklar, balonlar ve pankartlarla süsleyip, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde Demir ailesi, apartmanlarının önünü bayraklar, balonlar ve pankartlarla süsleyip, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Ayvacık'ın Küçükkuyu Beldesi Gökçetepe Mahallesi Avşar Sokak'ta bulunan Demir Apartmanı sakinleri, apartmanın bahçesinde aile arasında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı şiirler okuyarak, şarkılar söyleyerek kutladı. Çocuklar, bahçedeki kutlamaya maske takarak katıldı. Apartman sakinleri adına konuşan Songül Demir, "Çocukların evde sıkıldığını fark ettim. Bu güzel günü kutlamadan olmaz deyip çocukların bugünü unutmamaları için böyle bir etkinlik düzenledik" dedi.

Kaynak: DHA