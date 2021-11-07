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Apartman bahçesinde 2 kedi ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Haberler | Güncel
Apartman bahçesinde 2 kedi ölü bulundu

ÇORUM'da bir aparatmanın bahçesinde 2 kedi ölü olarak bulundu.

ÇORUM (DHA) - ÇORUM'da bir aparatmanın bahçesinde 2 kedi ölü olarak bulundu. Polis ekipleri, vücutlarında çok sayıda yaralar bulunan kedilerin ölümüyle ilgili inceleme başlattı.

Ulukavak Mahallesi'nde bir apartmanın bahçesinde 2 kedinin kanlar içinde olduğunu fark edenler durumu polise bildirdi. İhbarla adrese polis ve Çorum Belediyesi'ne bağlı veteriner ekibi sevk edildi. Gelen ekiplerin incelemesinde vücutlarında çok sayıda yaralar bulunan kedilerin öldüğü belirlendi. Polis, kedilerin ölümlerine ilişkin inceleme başlattı.


Apartman bahçesinde 2 kedi ölü bulundu

Apartman bahçesinde 2 kedi ölü bulundu

Apartman bahçesinde 2 kedi ölü bulundu

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