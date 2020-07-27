APARTMAN BAHÇELERİNDEN KLİMA, BAHÇE EŞYALARI ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA
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APARTMAN BAHÇELERİNDEN KLİMA, BAHÇE EŞYALARI ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA

Beşiktaş Levent'te bir ay boyunca apartmanların bahçelerinde klima, bahçe eşyası, paspas ve inşaat malzemesi çalan şüpheli suçüstü yakalandı.

APARTMAN BAHÇELERİNDEN KLİMA, BAHÇE EŞYALARI ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA
27.07.2020 16:31 | Son Güncelleme: 27.07.2020 17:19

Beşiktaş Levent'te bir ay boyunca apartmanların bahçelerinde klima, bahçe eşyası, paspas ve inşaat malzemesi çalan şüpheli suçüstü yakalandı.  Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı

20 Haziran tarihinden 18 Temmuz tarihine kadar yapılan hırsızlıkların kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüpheliyi suçüstü yakaladı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Yusuf Ziya K.'nın 11 ayrı hırsızlık suçunun faili olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf Ziya K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Görüntü dökümü:  

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-Güvenlik kamera görüntüsü

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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