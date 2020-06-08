Apartlara yönelik yapılan denetimlerde 39 bin 664 TL idari para cezası kesildi
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Apartlara yönelik yapılan denetimlerde 39 bin 664 TL idari para cezası kesildi

Denizli'de polis tarafından son bir hafta içerisinde iş yeri, apart, otel ve umuma açık alanlarda yapılan denetimlerde kurallara uymadıkları tespit edilen iş yerlerine 39 bin 664 lira idari para cezası kesildi.

Apartlara yönelik yapılan denetimlerde 39 bin 664 TL idari para cezası kesildi
08.06.2020 15:15 | Son Güncelleme: 08.06.2020 15:15

Denizli'de polis tarafından son bir hafta içerisinde iş yeri, apart, otel ve umuma açık alanlarda yapılan denetimlerde kurallara uymadıkları tespit edilen iş yerlerine 39 bin 664 lira idari para cezası kesildi. Denetimlerde polisin girdiği apartlar da fuhuş olayına karışan 4 şahsa 3 bin 160 TL ve 10 şahsa sosyal mesafe kurallarına uymamaktan 31 bin 500 TL para cezası kesildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri, 1-7 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılan kontroller, sabit uygulama noktaları, iş yeri, apart, otel ve umuma açık olan 48 farklı noktada denetim yaptı. Yapılan denetimlerde 1 iş yerinde kumar oynadığı tespit edilen 4 şahsa 4 bin 900 TL idari para cezası kesildi. Apartlara yönelik yapılan denetimlerde fuhuş olayına karıştığı tespit edilen 4 şahsa 3 bin 160 TL ve 10 şahsa İl Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 31 bin 500 TL olmak üzere toplamda 39 bin 664 TL idari para cezası kesildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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