Apart otelin balkonundan düşen kişi öldü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, apart otelin balkonundan düşen kişi hayatını kaybetti.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, apart otelin balkonundan düşen kişi hayatını kaybetti.
Tansiyon hastası olduğu belirtilen Murat Kaya (65), yakınlarının işlettiği Eskiçeşme Mahallesi'ndeki apart otelin balkonundan düştü.
Ağır yaralanan Kaya, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Kaya'nın cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA
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