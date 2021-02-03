Apart otelde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
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Apart otelde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

03.02.2021 20:52 | Son Güncelleme: 03.02.2021 20:56
Apart otelde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

ANTALYA'da 3 katlı apart otelin birinci katındaki odada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü, dumandan etkilenen iki müşteri itfaiye merdiveniyle indirildi.

ANTALYA'da 3 katlı apart otelin birinci katındaki odada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü, dumandan etkilenen iki müşteri itfaiye merdiveniyle indirildi.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi 3713 Sokakta bulunan 3 katlı apart otelin birinci katında çıktı. Otelden duman yükseldiğini görenler, durumu ekiplere bildirdi. İhbarın ardından adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken, polis çevre güvenliğini aldı. Yangında dumandan hafif şekilde etkilenen iki müşteri itfaiye merdiveni ile bulunduğu indirildi.Yangının çıkış nedeniyle ilgi polis, soruşturma başlattı.


Apart otelde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
Apart otelde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
Apart otelde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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