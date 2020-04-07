Apart işletmecisinin kız öğrencilerle tartıştığı görüntüye inceleme (3) 'HİÇBİR SÖZÜ TUTMADILAR'Antalya'nın Alanya ilçesinde kaldıkları, yurt olarak kullanılan apart otelde odaya giren işletmeciyle tartışan, çektikleri videoyu da sosyal medyada paylaşan kız öğrencilerden Sinem Akyüz (18), yurt sırası beklediklerini, bu süreçte de apart otelde yurt...

'HİÇBİR SÖZÜ TUTMADILAR'

Antalya'nın Alanya ilçesinde kaldıkları, yurt olarak kullanılan apart otelde odaya giren işletmeciyle tartışan, çektikleri videoyu da sosyal medyada paylaşan kız öğrencilerden Sinem Akyüz (18), yurt sırası beklediklerini, bu süreçte de apart otelde yurt sisteminde kaldıklarını söyledi. Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi Emlak Yönetimi 1'inci sınıf öğrencisi Akyüz, "Biz İ.N.B. ve H.K.B. ile aynı odada 3 kişi kalıyorduk. Orayla anlaşırken misafir getirebileceğimizi söylediler; ancak daha sonra verdikleri hiçbir sözü tutmadıkları gibi bunu da tutmadılar. Örneğin; bize 'açık büfe kahvaltı ve akşam yemeği' dediler, ancak tabildot şeklinde çıkıyordu. Klimalar belli bir saatten sonra çalışmıyordu ve birkaç kat battaniye örterek uyuyorduk. Bunun gibi birçok problemle karşılaştığımız bir yer orası" diye konuştu.

'ÇOK KORKTUK'

Olay anını anlatan Sinem Akyüz, "Olay anında bir arkadaşımız, bize misafirliğe gelmişti. Otel sahibi İ.A., odaya girdi ve odadaki kedi ve köpeğimizi zorla dışarı çıkardı sonra misafir arkadaşımıza dönüp, 'Derhal buradan çık' diyerek, bağırdı. 'Burası benim mülküm, istediğim gibi öğrencilerin odasına girerim' dedi. Daha sonra oda arkadaşım İ.N.B.'nin üzerine yürüdü. Hepimiz endişelendik ve çok korktuk. Bir daha böyle olayların yaşanmamasını istiyoruz" dedi.

Davut CAN/İZMİR,

Kaynak: DHA